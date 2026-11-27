Le groupe de défense a remporté une commande conjointe sans précédent, destinée à renforcer les capacités militaires et l'interopérabilité des forces armées des pays participants.

BAE Systems a remporté des contrats d'une valeur totale de 6 MdsUSD portant sur la livraison de plus de 400 véhicules de combat d'infanterie CV9035 MkIV Nordic Edition à la Finlande, à la Lituanie, aux Pays-Bas, à la Norvège et à la Suède.

Cette acquisition conjointe, présentée comme une première mondiale, repose sur des contrats de commande distincts, adossés à un même accord-cadre définissant une configuration commune des véhicules.

Le programme comprend également la documentation technique, la formation, les pièces détachées, les outils spécialisés et les équipements de test. La production des véhicules et de leurs composants s'appuiera sur un réseau de fournisseurs implantés dans les pays participants, favorisant le transfert de connaissances techniques et la sécurité des approvisionnements dans la région.

La standardisation des véhicules devrait également générer des synergies en matière de développement, de logistique et de maintenance, tout en réduisant les coûts et les délais de formation et en améliorant la disponibilité opérationnelle des forces armées.

En début d'après-midi, le titre progresse de 2,1% à Londres, autour des 1 935 pence.