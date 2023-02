BAE Systems: débute la construction du sous-marin Warspite information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 10:13

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annonce hier avoir débuté la construction du troisième sous-marin de la classe Dreadnought, le Warspite, dans son chantier naval de Barrow-in-Furness, au Royaume-Uni.



Warspite est le troisième des quatre sous-marins de missiles balistiques de classe Dreadnought conçus et construits par BAE Systems.



Avec une mise en service prévue au début des années 2030, ces submersibles transporteront la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni et seront les sous-marins 'les plus grands, les plus puissants et les plus avancés techniquement jamais livrés à la Royal Navy', assure BAE Systems.



La société précise que la construction des deux premiers sous-marins, Dreadnought et Valiant, est déjà 'bien avancée'.