BAE Systems: dans le vert sur un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, BAE Systems se hisse dans le vert avec un gain de moins de 1%, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 795 à 1050 pence, sur le titre du groupe de défense.



'Les investisseurs négligent BAE compte tenu de son exposition dominante aux États-Unis et au Royaume-Uni, malgré des preuves récentes indiquant sa capacité à bénéficier de la hausse macroéconomique', estime le broker.





