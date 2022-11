Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: création d'une entreprise avec Purisolve information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 16:24









(CercleFinance.com) - BAE Systems et la société de services informatiques Purisolve vont créer une entreprise commune (JV), Promoveo Solutions.



L'entreprise commune est le fruit d'un accord approuvé par la Small Business Administration des États-Unis entre BAE Systems et Purisolve, une petite entreprise certifiée HUBZone (historically under-utilized business zones).



' L'entreprise basée à Atlanta offrira aux agences fédérales la possibilité d'atteindre leurs objectifs en matière de contrats HUBZone pour les petites entreprises ' indique le groupe.



' avec notre expérience en tant qu'intégrateur de systèmes de premier plan et l'expertise de Purisolve en matière de soutien informatique stratégique, cette JV est prête à fournir des services informatiques avant-gardistes au gouvernement fédéral.' a déclaré Al Whitmore, président du secteur Intelligence & Security de BAE Systems.





