BAE Systems: contrat pour le programme CANES information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 17:00

(CercleFinance.com) - BAE Systems s'est vu attribuer un contrat par le Naval Information Warfare Systems Command (NAVWAR) pour le programme CANES (Consolidated Afloat Networks and Enterprise Services).



La valeur totale du contrat de 10 ans est de 4,1 milliards de dollars. BAE Systems est l'une des huit entreprises qui seront en concurrence pour le travail sur le programme.



CANES est le réseau tactique de prochaine génération de la Marine et représente un aspect clé de la modernisation du service en mettant à niveau les systèmes de cybersécurité, de commandement et de contrôle, de communication et de renseignement.



Selon les termes du contrat, BAE Systems sera responsable de l'approvisionnement et de la production de dispositifs de réseau flottant, de pièces de rechange, d'équipement de laboratoire, de logiciels initiaux, de renouvellement de logiciels et de services de maintenance pour les plateformes de surface, terrestres et sous-marines.