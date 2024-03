Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat MLU avec la Défense danoise information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 16:14









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé la signature d'un contrat avec le ministère danois de la Défense (DALO) pour la mise à niveau à mi-vie (MLU - mid-life upgrade) de la flotte danoise de véhicules de combat d'infanterie CV90, garantissant ainsi les performances des véhicules pendant de nombreuses années.



Ce contrat MLU fait suite à l'accord-cadre précédemment signé concernant les services de réparation et de maintenance.



Dans le cadre du contrat, les véhicules de combat d'infanterie danois CV90 intégreront la nouvelle tourelle de la série D, un bond en avant en matière de conception et de fonctionnalité permettant d'introduire ' une variété d'armes pour une létalité accrue ', dixit BAE Systems.



'Ces améliorations offriront aux équipages danois des CV90 une protection améliorée et une efficacité de combat accrue, tout en sécurisant la fonctionnalité de la flotte existante de CV90 de l'armée royale danoise', a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds, qui conçoit et produit la famille de véhicules CV90.







