BAE Systems: contrat de vente de blindés à la Suède

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature d'un contrat avec l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) portant sur la fourniture de nouveaux véhicules blindés CV9035 MkIIIC et le soutien logistique intégré.



Ce contrat vise à remplacer les CV9040 donnés à l'Ukraine par la Suède et à accroître les capacités ukrainiennes.



Le nouveau modèle CV9035 MkIIIC, qui comprend une nouvelle tourelle et des améliorations ergonomiques, est basé sur des années d'expérience au combat et de retours du Club des utilisateurs de CV90.



Le CV90 est reconnu pour ses capacités de combat dans la classe des 20-38 tonnes et est utilisé par 10 nations européennes, dont huit membres de l'OTAN.





