BAE Systems: contrat de services de 318 M$ avec l'US Army

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce s'être vu attribuer un contrat d'une valeur pouvant atteindre 318 millions de dollars auprès de l'US Army afin de fournir aux obusiers auto-moteurs M109 (A6 et A7) un soutien technique et de maintien en puissance. Les véhicules à chenilles et porteurs de munitions M992A3 (CAT) sont aussi concernés.



Ce contrat de cinq ans est aussi associé à des services d'ingénierie et de logistique continus.



' L'obusier automoteur M109 continue de faire ses preuves en tant que ' roi cu champ de bataille ' grâce à sa puissance de feu et à sa maniabilité', a indiqué en substance Dan Furber, directeur de la production de véhicules terrestres pour l'activité Combat Mission Systems de BAE Systems.



' Les services de maintien en puissance du M109 permettent à l'US Army de maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle pour utiliser cette puissante capacité au combat', a-t-il ajouté.







