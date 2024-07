Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat de radio tactique de 111 M$ en Corée information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 10:39









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu des contrats d'une valeur totale de 111 millions de dollars pour fournir à la République de Corée le radio tactique de haute fréquence ultra de deuxième génération, SATURN, pour l'OTAN.



Ce projet fait partie de la stratégie de modernisation des communications de la ROK, visant à fournir des capacités sécurisées et interopérables de commandement et de contrôle pour les avions militaires.



Les radios SATURN, développées par BAE Systems, offriront des communications précises et rapides grâce à une nouvelle forme d'onde à saut de fréquence rapide.



Le projet vise à renforcer la supériorité opérationnelle des forces sud-coréennes tout en maintenant l'interopérabilité avec les partenaires américains et de la coalition.





