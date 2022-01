Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: contrat de maintenance avec l'armée norvégienne information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 15:49









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature d'un nouvel accord avec l'armée norvégienne portant sur le soutien, la maintenance et la préparation de sa flotte de 144 véhicules de combat d'infanterie CV90.



L'accord de sept ans avec l'Organisation norvégienne de logistique de défense régit l'achat de composants et d'équipements, ainsi que les travaux de gestion et d'ingénierie.



'Nous sommes ravis de signer ce contrat pour sécuriser davantage la flotte de CV90 pour l'avenir, à la fois pour le maintien en puissance continu et les mises à niveau incrémentielles des capacités ', a déclaré le général de division Lars Christian Aamodt, chef de l'Organisation norvégienne de logistique de défense.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +1.81%