Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat de 92 M$ avec l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de cinq ans et 92 millions de dollars pour poursuivre le soutien aux systèmes de contrôle du trafic aérien et d'atterrissage de la Marine américaine.



Ce contrat à livraison et quantité indéfinies a été attribué par la division aéronautique du centre de guerre aérienne navale des États-Unis (NAWCAD).



Dans le cadre du nouveau contrat, BAE Systems continuera à fournir des services de flotte, un support technique et le développement et la maintenance de logiciels opérationnels pour soutenir divers systèmes de contrôle du trafic aérien et d'atterrissage pour la Marine américaine, le Corps des Marines américains, la Garde côtière américaine, le Military Sealift Command et des clients internationaux.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.48%