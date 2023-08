Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: contrat de 89 M£ avec la défense britannique information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 12:57

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le ministère de la Défense (MOD) lui a attribué un contrat de 89 millions de livres sterling pour améliorer la connectivité de première ligne du personnel militaire, en reliant petits drones de reconnaissance, véhicules de combat, avions de combat, porte-avions et commandements militaires.



'Les batailles modernes se déroulent sur terre, sur mer, dans les airs, dans l'espace, dans le cyberespace et dans la guerre électronique. L'évolution rapide des technologies signifie que chaque domaine est fortement contesté. Il est donc essentiel que les militaires gardent le contrôle de leurs communications dans ces environnements difficiles', souligne la firme.



Le nouveau contrat de cinq ans verra BAE Systems diriger un consortium de partenaires de confiance, dont Kellogg, Brown and Root (KBR), PA Consulting et L3 Harris, pour concevoir et fabriquer un réseau étendu (WAN) tactique déployable connu sous le nom de ' Trinity ' qui visera à fournir aux forces britanniques une capacité Internet de pointe et hautement sécurisée sur le champ de bataille.