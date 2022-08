Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: contrat de 88M$ avec le Corps des Marines US information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 14:46









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier que le Corps des Marines des États-Unis lui avait attribué un contrat de 88 M$ portant sur la construction de plusieurs véhicules d'essai ACV-30 prêts à la production (PRTV), des véhicules de combat amphibies pouvant rejoindre le rivage depuis l'océan.



Une fois livrés, les véhicules subiront une période de test avant une décision de production à plein régime.



'Nous nous engageons à équiper le Corps des Marines avec la meilleure technologie disponible pour leur fournir un avantage décisif', a déclaré John Swift, vice-président des programmes amphibies chez BAE Systems.



Selon BAE Systems, 'l'ACV représente l'équilibre optimal entre la mobilité mer/terre et la capacité de survie, avec un potentiel de croissance future'.





