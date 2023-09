Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: contrat de 797 M$ avec l'armée US information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé vendredi soir s'être vu attribuer un contrat de 797 millions de dollars pour poursuivre la production du véhicule blindé polyvalent (AMPV) pour l'armée américaine, avec des options supplémentaires pour un montant total potentiel du contrat de 1,6 milliard de dollars.



Ce contrat conduit le programme AMPV en production à plein régime, ce qui en fait le premier véhicule à chenilles nouvellement conçu et construit de la flotte de l'armée américaine à atteindre ce stade de production en trois décennies.



L'AMPV remplace la flotte de véhicules de la famille M113 de l'armée américaine datant de la guerre du Vietnam.



Selon BAE Systems, 'la famille de véhicules multi-missions AMPV offre des améliorations critiques en matière de capacité de survie, de mobilité et d'interopérabilité à l'Armored Brigade Combat Team (ABCT)'.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.50%