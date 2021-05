Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : contrat de 76 M$ supplémentaires avec l'US Navy Cercle Finance • 05/05/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une modification de contrat avec la marine américaine, BAE Systems va produire pour 76 millions de dollars de conteneurs permettant de stocker toute une gamme de missiles offensifs et défensifs (VLS) destinés à être tirés depuis les ponts des croiseurs et destroyers de l'US Navy. Dans le cadre du contrat totalisant désormais 306 millions de dollars, BAE Systems produira ces boites pour les missiles Mk 13, Mk 14, Mk 25, Mk 29 ainsi que pour d'autres matériels de la Marine. Les boites pour VLS jouent un rôle multiforme en tant que conteneurs pour l'expédition et le stockage de missiles, ainsi que pour les tubes de lancement. La nouvelle modification du contrat permettra à BAE Systems d'ajouter 25 emplois à son usine d'Aberdeen.

