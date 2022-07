Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: contrat de 699M$ sur 5 ans avec l'armée US information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 09:50

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir que l'armée US lui avait attribué un contrat de 699 millions de dollars sur cinq ans pour les services d'exploitation, de maintenance et de gestion du Defense Supercomputing Resource Center (DSRC), y compris des services liés aux ordinateurs hautes performances (HPC).



'Notre équipe apporte les capacités informatiques hautes performances nécessaires pour soutenir le travail inestimable des DSRC à travers les États-Unis', résume Lisa Hand, vice-présidente et directrice générale de BAE Systems Integrated Defense Solutions.



Les solutions seront déployées sur les plates-formes et les réseaux du ministère de la Défense et des agences civiles fédérales dans les domaines terrestre, aérien, maritime, spatial et cyber.