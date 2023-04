Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: contrat de 656 M£ avec la défense britannique information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé vendredi soir que le ministère de la Défense britannique (MoD) lui avait accordé une prolongation de contrat d'une valeur de 656 millions de livres sterling afin de faire progresser la conception et la technologie de l'avion de combat de nouvelle génération, connu sous le nom de Tempest au Royaume-Uni.



Le nouveau financement permettra de poursuivre les travaux déjà réalisées dans le cadre de la première phase du contrat fourni par les partenaires britanniques de Tempest, soit BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK et Rolls-Royce.



Les partenaires britanniques de Tempest, travaillant en étroite collaboration avec le MoD, vont maintenant faire progresser la maturité de plus de 60 démonstrations de technologies de pointe, concepts numériques et nouvelles technologies.



Il est prévu que la plate-forme aérienne de combat entre en service avec la Royal Air Force d'ici 2035.



L'avion est conçu pour être un chasseur furtif innovant avec une capacité supersonique et équipé 'de technologies de pointe'.





