BAE Systems: contrat de 590 M£ avec la Royal Air Force

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir avoir remporté un contrat de 11 ans et 590 M£ avec la Royal Air Force afin d'assurer la maintenance de la flotte d'appareils Hawk de l'armée de l'air britannique.



Le Hawk est un avion à réaction choisi par l'armée pour former ses élèves-pilotes.



BAE Systems veillait déjà depuis 12 ans sur la flotte de Hawk. Selon la société, le nouveau contrat s'appuiera sur d'autres méthodes de travail et d'utilisation des technologies qui généreront des gains d'efficacité et des économies.



BAE Systems précise que le contrat inclut également le Hawk TMk1, soit la version de l'appareil pilotée par l'équipe de voltige des Red Arrows, afin de s'assurer que l'équipe continue de mettre en avant vitesse, agilité et précision lors de ses spectacles aériens à travers le globe.





