BAE Systems: contrat de 537 M$ avec la marine US

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat auprès de l'US Naval Information Warfare Systems Command afin de concevoir des services de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique et de renseignement (C4I) sur des navires de surface.



La valeur totale du contrat de huit ans à livraison indéfinie et quantité indéfinie (ID/IQ) est de 537 millions de dollars. BAE Systems est l'une des trois entreprises qui concourront pour travailler sur le programme.



'Les systèmes C4I sont essentiels au fonctionnement des navires de surface, car ils permettent de communiquer, de contrôler et de coordonner les opérations sur l'ensemble de la flotte', précise la firme britannique.





