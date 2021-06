Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : contrat de 5 ans avec la défense britannique Cercle Finance • 25/06/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce aujourd'hui que le Ministère de la Défense britannique (MOD) lui a attribué un contrat de cinq ans à pour fournir un système de gestion de données à plusieurs navires de la flotte de la Royal Navy, notamment les porte-avions de la classe Queen Elizabeth, les destroyers de type 45 et les nouvelles frégates de type 26. Connu sous le nom de 'Support Information Knowledge Management (S-IKM)', l'outil de BAE Systems permet une gestion sécurisée et efficace de la grande quantité de données nécessaires pour fournir un support et une maintenance à terre pour les navires de guerre complexes. 'S-IKM est conçu pour fournir un support plus rapide et plus rentable afin de garantir que les bonnes informations sont au bon endroit au bon moment', explique la société.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.30%