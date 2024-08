Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat de 48 M$ avec l'Air Force Research Lab. information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - BAE Systems a obtenu un contrat de 48 millions de dollars de l'Air Force Research Laboratory pour faire progresser Insight, un système d'exploitation et de gestion des ressources de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) de nouvelle génération.



Selon BAE Systems, ce système utilise la fusion multi-niveaux d'analyse de domaine, l'analyse prédictive, l'apprentissage automatique et l'automatisation pour combler les lacunes de la capacité d'analyse du renseignement militaire d'aujourd'hui.



Dans le cadre de ce contrat, BAE Systems fera évoluer les composants du système Insight pour répondre aux exigences opérationnelles grâce à des améliorations, réalisera l'intégration avec les systèmes de développement et opérationnels et effectuera des démonstrations pour les opportunités de transition.





