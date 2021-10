Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : contrat de 478 M$ avec la marine US information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de services d'ingénierie et d'intégration des systèmes de cinq ans et 478 M$ pour les programmes des systèmes stratégiques (SSP) de la marine américaine. Les systèmes SSP permettent de superviser le système d'armes des sous-marins américains des classes Ohio et U.K. Vanguard, ainsi que des futurs sous-marins américains des classes Columbia et U.K. Dreadnought, indique la société.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.71%