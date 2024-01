Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat de 418 M$ avec l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce s'être vu attribuer un contrat de 418 millions de dollars afin de produire, pour le compte de l'armée américaine, des obusiers automoteurs M109A7 et les porte-munitions associés, M992A3.



Ce contrat prolonge ainsi la période d'exécution des livraisons de véhicules jusqu'en 2025.



Le M109A7 est le dernier obusier de la famille de véhicules BAE Systems M109 et le principal système d'appui-feu indirect pour les équipes de combat des brigades blindées (ABCT) de l'armée.



BAE Systems précise que le nouveau M109A7 comprend un nouveau châssis, un nouveau moteur, nouvelle transmission, nouvelle suspension, nouveau système de direction, une nouvelle architecture haute tension et une capacité de survie améliorée.



Pour rappel, le contrat initial de production du M109A7 datait de 2017 et cette dernière commande porte la valeur totale du contrat à 2,5 milliards de dollars.





