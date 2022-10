Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: contrat de 383 M$ sur 5 ans avec l'US Army information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 09:53









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir avoir reçu un contrat d'un montant de 383 M$ sur cinq ans auprès de l'US Army portant sur la fourniture de services de soutien technique et d'entretien de la flottes de véhicules de combat d'infanterie Bradley et de véhicules lanceurs d'engins multiples M993 MLRS (Multiple Launch Rocket System).



Dans le cadre du contrat, les équipes de BAE Systems délivreront des services d'ingénierie et de logistique continus pour que la famille de véhicules de combat Bradley soit prête à soutenir les missions des soldats.



' Equiper nos soldats en première ligne avec de telles capacités les placera dans une position inégalée ', affirme en substance Scott Davis, vice-président de la gamme de produits de véhicules terrestres de BAE Systems





