BAE Systems: contrat de 38 M$ avec Lockheed Martin information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 16:29









(CercleFinance.com) - BAE Systems a signé un contrat de 38 millions de dollars avec Lockheed Martin pour des systèmes de guidage supplémentaires destinés au programme de missiles antinavires à longue portée (LRASM).



Le capteur radiofréquence avancé de BAE Systems permet au LRASM de frapper des cibles maritimes spécifiques à longue distance dans des environnements de guerre électromagnétique.



Le LRASM fournit aux combattants une arme de frappe de précision capable d'être utilisée en particulier à partir de plateformes aéroportées, notamment les bombardiers, les chasseurs, les avions de patrouille maritime.



'Notre autodirecteur permet à l'U.S. Navy, à l'U.S. Air Force et à nos alliés de trouver l'aiguille dans la botte de foin avec des missiles multi-missions à haute performance' a déclaré Larry Glennon, directeur de la gamme de produits chez BAE Systems.





