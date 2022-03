Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: contrat de 34,9M$ avec le Corps des Marines US information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 13:01

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir avoir reçu un contrat de 34,9 millions de dollars du Corps des Marines des États-Unis portant sur la conception et le développement d'une variante 'R' (pour Récupération) du véhicule de combat amphibie (ACV).



Ce contrat porte sur la première phase du programme - soit sur la conception et le développement - prévue pour une période de 20 mois. La deuxième phase du programme comprendra la livraison de véhicules d'essai pour évaluation.



Le programme ACV est en production à plein régime chez BAE Systems et la société est sous contrat pour livrer une variante 'P' (Personnel) et 'C' (Commandement). BAE précise aussi avoir reçu un contrat de conception et de développement pour une variante disposant d'un canon de 30 mm (ACV-30).