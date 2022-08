Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: contrat de 278 M$ avec l'armée US information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir que son véhicule tout-terrain Beowulf avait remporté un concours de l'armée américaine portant sur un programme de véhicules tout-terrain par temps froid (CATV).



La société s'est ainsi vu attribuer un contrat de 278 millions de dollars portant sur des unités de production, des pièces de rechange et un soutien logistique.



Le Beowulf est un véhicule non blindé, chenillé et très polyvalent permettant de transporter du personnel et une variété de charges utiles dans l'un de ses deux compartiments.



Construit par BAE Systems Hägglunds dans le nord de la Suède,Beowolf remplacera l'ancienne flotte de véhicules de soutien de petites unités (SUSV), connus sous le nom de BV206.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.32%