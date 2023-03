Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: contrat de 256 M$ avec l'US Marine Corps information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 09:55

(CercleFinance.com) - BAE Systems a fait savoir hier que le Corps des Marines des États-Unis (USMC - US Marine Corps) lui avait attribué un contrat de 256,8 millions de dollars portant sur une troisième commande de véhicules amphibies de combat(ACV).



Le prix inclut les coûts de production (à plein régime) mais aussi de mise en service et de support pour les variantes ACV-P (Personnel) et ACV-C (Command).



Le contrat est le fruit d'options contractuelles qui viennent d'être exercées et porte sur un total de 40 véhicules, soit 25 véhicules ACV-P (pour 145.3 M$) et 15 véhicules ACV-C (pour 111.5 M$).



'L'ACV est une plate-forme 8x8 qui offre une véritable capacité amphibie en haute mer, une mobilité terrestre, une capacité de survie, une charge utile et un potentiel de croissance pour répondre aux besoins opérationnels en constante évolution de l'USMC', souligne BAE Systems.