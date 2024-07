Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat de 22 M$ avec l'industrie US de défense information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que le Bureau du Sous-Secrétaire à la Défense pour la Recherche et l'Ingénierie a attribué à son organisation FAST Labs un contrat de 22 millions de dollars via le programme Trusted & Assured Microelectronics, en accord avec le Centre de Guerre Navale de Surface (NSWC).



Ce contrat soutiendra le projet visant à accélérer la modernisation des systèmes microélectroniques via le prototypage et l'innovation.



BAE Systems développera des prototypes avancés de puces qui seront intégrés dans des systèmes militaires et rendus disponibles à l'ensemble de l'industrie de défense américaine.



Petites et modulaires, ces puces 'chiplets' pourraient permettre des avancées significatives avec des technologies de guerre électronique s'exerçant dans des formats plus réduits.



Le projet inclut également une collaboration avec Extoll GmbH et Comcores ApS et s'appuie sur les récentes avancées technologiques du programme State-of-the-Art Heterogeneous Integrated Packaging (SHIP).





