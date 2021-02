Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : contrat de 184M$ avec le Corps des Marines US Cercle Finance • 12/02/2021 à 15:48









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 184 millions de dollars du Corps des Marines des États-Unis portant sur des véhicules de combat amphibies (VCA), actuellement en production. Le Corps des Marines a en effet exercé une option qui figurait sur un précédent contrat. 'Cette commande démontre la confiance du Corps des Marine dans un programme qui est sur la bonne voie pour fournir une capacité essentielle aux Marines', annonce BAE Systems. . Un premier contrat portant sur 36 véhicules avait été signé entre les deux parties au mois de décembre. Avec cette option, le nombre total de véhicules en production va grimper à 72, pour une valeur totale de 366 millions de dollars, précise l'entreprise britannique. L'attribution du contrat couvrira les coûts de production, de mise en service et de soutien de la variante de véhicule de transport de personnel ACV (ACV-P), assure BAE Systems.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.30%