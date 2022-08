Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: contrat de 17,5 M$ avec la DARPA information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 09:51

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir que l'agence américaine de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a attribué à l'organisation de recherche et développement FAST Labs de BAE Systems un contrat de 17,5 millions de dollars dans le cadre du programme GRYPHON (Generation RF with Photonic Oscillators for Low Noise).



Cette technologie présentée comme 'révolutionnaire' pourrait permettre d'allier faible bruit, taille compacte et agilité de fréquence pour les communication aéroportées de nouvelle génération. Cette approche doit permettre d'améliorer les performances tout en réduisant la taille du système de 25%.



'Les nouvelles sciences, réflexions et techniques permettent des avancées technologiques révolutionnaires', a déclaré Chris Rappa, spécialiste des technologies chez FAST Labs de BAE Systems. 'Le programme GRYPHON est un excellent exemple d'application de nouveaux concepts, tels que l'intégration de la photonique et de l'électronique numérique, pour fournir un bond en avant à l'innovation.'