BAE Systems: contrat de 169 M$ avec le Corps des Marines US

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir que le Corps des Marines des Etats-Unis lui avait attribué un contrat de 169 M$ pour un second lot de production d'ACV, des véhicules de combat amphibies.



Développé aux côtés d'Iveco Defence Vehicles, les ACV offrent une puissance de combat améliorée aux forces navales, grâce à leur capacité à effectuer des manoeuvres rapides entre leur navire de transport et leur objectif à terre.



BAE Systems précise être sous contrat avec le Corps des Marines pour lui fournir des ACV-P (version transport de troupes) et ACV-C (véhicule de commandement). La société a aussi reçu un contrat de conception et développement d'un ACV-30 (version équipée d'un canon de 30 mm), ainsi qu'un ACV-R (véhicule de dépannage).





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +1.34%