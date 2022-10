BAE Systems: contrat de 143 M$ sur 5 ans avec l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 15:32

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que la division Dahlgren du Naval Surface Warfare Center, aux Etats-Unis, (une structure dépendant de l'US Navy) lui a attribué un contrat de 143 M$ sur cinq ans portant sur la fourniture des services de gestion, d'ingénierie, de maintenance et de support informatique au Surface Combat Systems Center (SCSC).



Dans ce cadre, BAE Systems continuera à soutenir l'intégration de divers équipements de mission, systèmes de combat et programmes informatiques pour le SCSC de l'US Navy à Wallops Island (Virginie).



'Ces systèmes essentiels à la mission sont utilisés par les marins de toute la flotte pour toutes les initiatives actuelles et futures de modernisation des croiseurs, des destroyers et des navires amphibies', indique BAE Systems.



'Cet effort est vital pour les marins de notre pays dans un environnement maritime de plus en plus difficile', ajoute Lisa Hand, vice-présidente et directrice générale de BAE Systems Integrated Defense Solutions.