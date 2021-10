Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : contrat de 139,7 M$ avec une agence de défense information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 17:05









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que la Defense Logistics Agency, une agence du département de la Défense des Etats-Unis, lui a attribué un contrat de 139,7 M$ pour la fourniture de services d'ingénierie et de support technique à travers le monde. BAE Systems fournira une gamme de services de soutien 24h/24, et notamment des services de maintenance préventive et corrective, l'intégration du télé-jaugeage automatisé des réservoirs, des systèmes d'alarme et de protection contre les débordements du système de stockage et de distribution de carburant.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.21%