BAE Systems: contrat de 12 M$ de l'Air Force Research Lab

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier avoir reçu un contrat de phase 2 de 12 millions de dollars de l'Air Force Research Laboratory (AFRL) dans le cadre du programme d'innovation des armes maritimes (MWIP) et de démonstration de technologie de capacité interarmées (également connue sous le nom de QUICKSINK).



Le concept de munition QUICKSINK s'appuie sur une architecture de systèmes ouverts d'armes fournissant un ciblage de précision semi-autonome des navires de surface à faible coût.



'Notre nouveau chercheur modulaire multimode permet une identification et un engagement précis de cibles de surface à de grandes distances et sur une grande surface', a déclaré Peter Dusaitis, scientifique en chef chez FAST Labs de BAE Systems.





