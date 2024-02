Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat de 114 M$ pour un système anti-missile information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 114 millions de dollars dans le cadre des contrats de ventes militaires à l'étranger (FMS) des États-Unis pour un systèmes d'avertissement de missiles communs AN/AAR-57 (CMWS).



Le CMWS est présenté comme un système de survie en vol éprouvé au combat, destiné aux hélicoptères et avions, intégrant l'avertissement de missile, l'indication de tir hostile et les contrôles de contre-mesures.



' Les champs de bataille sont de plus en plus contestés et les forces armées aéroportées du monde entier doivent être capables de détecter et de vaincre les menaces infrarouges modernes ', a déclaré Jennifer Bartley, directrice adjointe de la ligne de produits des solutions de survie intégrées chez BAE Systems.



'Lorsque la furtivité n'est pas une option, CMWS fournit un bouclier qui permet aux avions de survivre et d'exécuter leurs missions.'







