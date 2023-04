Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: contrat d'environ 400 M$ avec l'Allemagne information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 16:12









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que l'Allemagne investit dans 227 véhicules supplémentaires, les BvS10, des véhicules blindés de transport de troupe ultra-mobiles et tout-terrain.



Ce contrat, d'une valeur d'environ 400 millions de dollars, fait suite à l'approvisionnement conjoint de la Suède, de l'Allemagne et du Royaume-Uni dans le cadre du programme Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV) portant sur les opérations dans l'Arctique.



Cela prolongera les livraisons de l'accord-cadre, qui doivent commencer en 2024, jusqu'en 2030.



'Cet accord-cadre rationalise le processus en permettant aux clients potentiels et existants d'acquérir des véhicules à des conditions préalablement négociées, tout en bénéficiant du développement conjoint', a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds, qui fabrique les véhicules à Örnsköldsvik, Suède.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.27%