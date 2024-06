Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat avec Tatra Defense Vehicle information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir attribué un contrat de 42 millions d'euros à Tatra Defense Vehicle de la République tchèque pour le soudage, la peinture et l'isolation des coques des véhicules BvS10 dans le cadre du programme CATV-3N.



Ce programme, destiné aux armées de la Suède, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, inclut 250 nouveaux véhicules tout-terrain avec une option pour 274 unités supplémentaires.



Le contrat renforce les liens entre les industries de défense suédoise et tchèque.



La production des prototypes commencera cet été, avec une production en série prévue fin 2025.







Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 324,75 GBX LSE +0,13%