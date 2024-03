Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat avec la NGA information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) lui a attribué à un contrat pouvant atteindre 182 millions de dollars pour lui fournir des services de modélisation d'entreprise (GEM) de renseignement géospatial (GEOINT), via la suite de services appelée GEM Cutter.



GEM Cutter offre des capacités de modélisation avancées aux équipes d'analyse, réduisant ainsi les charges de travail cognitives en donnant plus rapidement un sens aux données.



Avec le volume croissant d'informations et de données disparates entre les canaux, la modélisation est essentielle pour la communauté du renseignement de défense.



Elle offre aux utilisateurs la possibilité de donner un sens au monde qui les entoure en identifiant et en caractérisant les modèles d'informations dérivées de l'imagerie et des données géospatiales.





