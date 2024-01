Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat avec l'armée US autour des canons M777 information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 09:49









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir signé un accord avec l'armée américaine portant sur les structures majeures des canons légers M777, dans le cadre d'un contrat d'action non défini (UCA), actuellement limité à 50 millions de dollars.



Cet accord va permettre à BAE Systems de commencer à exécuter le programme, tout en finalisant les détails du contrat et sa valeur totale avec le client.



BAE Systems travaillera avec sa chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni et aux États-Unis pour produire les principales structures en titane du M777. Les premiers grands ouvrages devraient être livrés en 2025.



' Ce redémarrage de la production des structures majeures des M777 de l'armée américaine intervient à un moment critique, avec le déploiement de canons dans le cadre d'opérations en Ukraine. Les États-Unis, ainsi que le Canada et l'Australie, ont fait don de M777 à l'Ukraine. Nous comprenons qu'ils fonctionnent bien et nous sommes très fiers de notre rôle de soutien à nos alliés ', a déclaré John Borton, vice-président et directeur général de BAE Systems Weapons Systems UK.





