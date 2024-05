Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat autour des leurres avec l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir été choisi par la marine américaine pour développer le leurre double bande (DBD), une contre-mesure radiofréquence (RF) avancée destinée à protéger les avions de combat contre les attaques ennemies.



Ce leurre perturbe les radars ennemis et éloigne les missiles grâce à une technologie de brouillage de pointe, pouvant être déclenché manuellement ou automatiquement.



BAE Systems indique que le DBD est adaptable à divers avions et est évolutif pour contrer les menaces futures.



Le DBD sera initialement déployé sur le F/A-18E/F Super Hornet de la marine américaine.





