BAE Systems: construit une académie de construction navale

10/01/2024









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que la construction d'une nouvelle académie de construction navale appliquée a débuté au chantier naval Scotstoun de BAE Systems, sur les rives de la rivière Clyde à Glasgow.



L'Académie, dont le coût est estimé à 12 M£, comprendra une salle commerciale moderne et un centre d'apprentissage flexible. L'Académie soutiendra le développement de l'ensemble du personnel, des apprentis aux cadres supérieurs, et s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de l'entreprise à développer les futurs talents.



A terme, au second semestre 2024, cette 'Shipbuilding Academy' formera sur mesure près de 4 500 salariés, dont près de 700 apprentis.



Ces nouvelles installations permettront notamment de doubler le nombre d'apprentis à Glasgow pour atteindre plus de 200 nouveaux apprentis chaque année.





