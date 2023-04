Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: construction d'une 4e frégate de 'Type 26' information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir entamé la construction du futur HMS Birmingham au sein de son chantier naval de Govan, à Glasgow, soit la quatrième des huit frégates de Type 26 qui sont prévues.



Les travaux sur les 3 premières frégates sont en bonne voie: le HMS Glasgow est maintenant au chantier naval Scotstoun de BAE Systems pour l'installation de ses systèmes complexes, le HMS Cardiff est en cours d'assemblage et le HMS Belfast est entré dans sa première phase de construction, indique la société.



Le HMS Birmingham est le premier navire à être construit dans le cadre d'un contrat de 4,2 milliards de livres sterling qui portait sur les 5 dernières frégates de Type 26.



BAE précise que les frégates dites de 'Type 26' sont parmi les navires de guerre les plus avancés au monde, conçus pour la lutte anti-sous-marine et la défense aérienne de haute intensité. Ces navires peuvent aussi s'adapter rapidement pour transporter de gros volumes d'aide humanitaire et abriter des installations médicales, précise BAE Systems.





