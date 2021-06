Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : construction d'une 3e frégate de type 26 Cercle Finance • 29/06/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce aujourd'hui que le prince William a donné le coup d'envoi du chantier du HMS BELFAST, troisième frégate de type 26, à l'occasion d'une cérémonie organisée sur le chantier naval de Glasgow. Cet événement est un jalon important du programme visant à fournir à la Royal Navy la dernière capacité de guerre anti-sous-marine du Royaume-Uni, avec les trois premières frégates de la classe 'City' actuellement en construction. Au cours des dernières semaines, le HMS GLASGOW, première frégate de type 26, a été déployé pour la première fois hors du hall de construction à l'air libre, tandis que les progrès sur le HMS CARDIFF, 2e frégate de type 26, se poursuivent à un rythme soutenu, assure BAE Systems.

