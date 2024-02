Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: confirmation du programme Hunter en Australie information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - BAE Systems rapporte que le passage en revue, par l'Australie, de sa flotte de navires de combat de surface (SCR) va avoir des répercussions 'significatives' pour les opérations locales de BAE Systems Australia, notamment en ce qui concerne le programme de frégates de classe Hunter du chantier naval d'Osborne ou encore ses installations de maintien en puissance de la flotte, à Henderson.



Le gouvernement a en effet confirmé la poursuite du programme Hunter avec la fourniture de six frégates de guerre anti-sous-marine (ASW). Une construction qui sera suivie de celle de trois destroyers destinés à la guerre aérienne.



L'annonce parallèle d'un plan de travaux continus de construction navale en Australie occidentale grâce à la construction de frégates polyvalentes entraînera une croissance de la main-d'oeuvre dans le quartier d'Henderson.



Selon BAE Systems, ces différentes opérations et travaux occuperont les effectifs d'Osborne et des sociétés partenaires 'jusqu'au milieu des années 2040'.





