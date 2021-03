Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : commande de 42,5M$ avec l'US Navy Cercle Finance • 31/03/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - BAE Systems a reçu une commande de 42,5 millions de dollars sur quatre ans de la marine américaine pour fournir des services liés à l'intégration des systèmes d'atterrissage aux instruments (ICLS/ILS). Le nouvel ILS offre aux pilotes de la marine américaine des capacités de guidage accrues en utilisant des signaux de faisceaux radio que les ordinateurs de l'avion traduisent, permettant aux pilotes de corriger leur trajectoire de vol et d'exploiter des aéronefs sans instruction d'un contrôleur de la circulation aérienne. 'Depuis plusieurs décennies, nous sommes responsables de l'intégration des systèmes d'atterrissage de la Marine, qui sont essentiels à la sécurité des combattants dans les airs et au sol', a déclaré Lisa Hand, vice-présidente et directrice générale de l'activité Solutions de défense intégrée de BAE Systems.

