BAE Systems: commande de 20 M£ de la défense britannique

(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que le ministère britannique de la Défense (MOD) lui a passé une nouvelle commande de 20 millions de livres sterling pour la fourniture de munitions supplémentaires pour armes légères au cours des deux prochaines années.



Les cartouches de 5,56 mm et 7,62 mm seront produites à Radway Green, l'usine de fabrication de pointe de la société qui offre certaines des capacités de production de munitions les plus avancées au monde.



'Dans un monde de plus en plus contesté, il est crucial que nos forces soient équipées pour faire face aux menaces du futur. Grâce à des contrats comme ceux-ci, avec les meilleurs de certaines de nos industries locales, nous continuons de veiller à reconstituer et à équiper nos forces, en soutenant des emplois dans tout le Royaume-Uni', a commenté Glynn Plant, directeur général des munitions chez BAE Systems.





