Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : collabore avec Plug Power autour de l'hydrogène Cercle Finance • 30/04/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier une collaboration avec Plug Power, un fournisseur de moteurs à hydrogène, afin de développer des systèmes de propulsion électrique à base d'hydrogène pour les flottes de bus de transport en commun en Amérique du Nord. Dans le cadre de cette collaboration, BAE Systems intégrera les moteurs à pile à combustible de Plug Power dans ses systèmes d'alimentation à destination des bus. Ce partenariat stratégique mettra à profit les connaissances et l'expérience des deux entreprises en matière d'électrification.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +1.71%