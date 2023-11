Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: collaboration avec Plexsys et Red 6 information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 16:47









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir convenu avec Plexsys et Red 6 d'explorer l'intégration de la technologie de casque de réalité augmentée de Red 6 et de la simulation immersive de Plexsys dans l'environnement de formation synthétique unique de BAE Systems.



Les partenaires utiliseront le projet OdySSEy de BAE Systems, associé à la technologie Advanced Tactical Augmented Reality Systems (ATARS) de Red 6 et au simulateur Advanced Simulation Combat Operations Trainer (ASCOT) de Plexsys.



L'accord les conduira à utiliser cette technologie de pointe aux côtés des forces militaires les plus importantes au monde pour fournir la formation nécessaire à la guerre d'aujourd'hui et du futur.



'Ce partenariat créera un environnement d'entraînement avancé et réaliste qui améliorera la préparation tactique et la formation à la prise de décision', indique BAE Systems.







