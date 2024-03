Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: choisi par l'Australie pour l'accord 'Aukus' information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir été sélectionné par le gouvernement australien, aux côtés de ASC Pty Ltd, pour construire la nouvelle flotte australienne de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre de l'accord de sécurité trilatéral AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.



Dans le cadre de l'accord AUKUS, l'Australie et le Royaume-Uni exploiteront un sous-marin commun intégrant les technologies des trois pays et basé sur la conception de nouvelle génération du Royaume-Uni dirigée par BAE Systems.



BAE Systems et ASC Pty Ltd vont désormais rassembler leurs compétences, leur expertise et leurs capacités complémentaires dans le cadre d'un accord de collaboration en Australie, conduisant finalement à la création d'une coentreprise incorporée à long terme.



Charles Woodburn, directeur général de BAE Systems, a rappelé que plus de 1000 personnes travaillent actuellement sur le programme SSN-AUKUS et que ' d'importants investissements dans les infrastructures sont en cours '.



Le SSN-AUKUS est déjà présenté comme 'le sous-marin d'attaque le plus grand, le plus puissant et le plus avancé que la Royal Navy ait jamais exploité' et commencera à remplacer la classe Astute à partir de la fin des années 2030.



De son côté, l'Australie prévoit de livrer son premier sous-marin SSN-AUKUS au début des années 2040.







